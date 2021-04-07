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07 апреля 2021, 04:21

Глава «Мосводоканала» оказался крупным бизнесменом и владельцем недвижимости во Франции

Гендиректор ОАО «Мосводоканал» (принадлежит Департаменту городского имущества Москвы) Александра Пономаренко и его предполагаемая гражданская жена Любовь Комиссаренко являются счастливыми обладателями недвижимости во Франции и Словакии

Глава «Мосводоканала» оказался крупным бизнесменом и владельцем недвижимости во Франции
Фото: mosvodokanal.ru

Гендиректор ОАО «Мосводоканал» (принадлежит Департаменту городского имущества Москвы) Александра Пономаренко и его предполагаемая гражданская жена Любовь Комиссаренко являются счастливыми обладателями недвижимости во Франции и Словакии общей стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом говорится в расследовании Life.

По данным издания, которое ссылается на европейские базы данных, Александру Пономаренко принадлежат две одинаковые виллы на Лазурном берегу Франции. Стоимость каждого дворца оценивается в 50 млн евро.

Журналисты обратили внимание еще на один объект недвижимости – это шато с бассейном в коммуне Теуль-сюр-Мер на побережье Средиземного моря. Этим домом стоимостью около 18 млн евро владеет компания SCI Anastasia, принадлежащая Любови Комиссаренко, ее сыну Андрею от первого брака, а также несовершеннолетним детям уже от Александра Пономаренко. Помимо этого компания Комиссаренко владеет элитным жилым комплексом в Ницце.

В 2009 году глава «Мосводоканала» вместе с сыном от первого брака Максимом оформили во Франции некоммерческое партнерство для управления недвижимостью под скромным названием Alexander et Fils («Александр и сын»), а в 2016 году Пономаренко переоформил свою долю в партнерстве на свою новую спутницу жизни. В Братиславе у компаний Любови Комиссаренко есть несколько объектов недвижимости общей стоимостью 35 млн евро и доходом в размере миллиона евро в год.

Судя по выпискам из европейских реестров недвижимости, Пономаренко и Комиссаренко прописаны в квартире площадью 239 кв.м. в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы. Стоимость этой квартиры оценивается в 50 млн рублей. Любовь Комиссаренко и ее сын Андрей также имеют квартиру площадью 257 кв.м в элитном ЖК «Имперский дом» в центре российской столицы. Квартиры в этом доме продаются за 328 млн рублей.

Кроме того, несколько лет назад Пономаренко с бывшей женой Ниной Клестовой основал дачное товарищество «Факел» в подмосковном поселке Горки Ленинские. В этом поселке также проживают 16 предпринимателей, чей бизнес так или иначе пересекается с главой «Мосводоканала».

По данным Life и базы СПАРК, сам Пономаренко через компании «Кип-трейд» и «Простор-СФ» владеет различными активами в Подмосковье. Это гипермаркет мебели «Интерьер сити», производитель мраморных изделий «Содружество ЯП», магазин «Спорт экстрим», кафе в торговом центре «Гренада».

Сын Пономаренко Максим контролирует ялтинский отель «Пальмира палас» и парк отдыха «Усадьба Тимохово-Салазкино» в Видном, а дочь чиновника Наталья Пономаренко является бенефициаром доли в «Лаборатории Гемотест», которая в пандемию коронавируса приносит своим акционерам солидную прибыль.

Любови Комиссаренко принадлежит компания «Оптима-инвест», которая контролирует восемь строительных фирм в Московской области и три в Москве, а также управляющая компания «ДЦ на Смирновской», которая обслуживает девять домов. Помимо этого, фирмы г-жи Комиссаренко выигрывают тендеры, заказчиком по которым выступает «Мосводоканал».

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