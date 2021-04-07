Основатель «Царьграда» не поделил с рэпером Моргенштерном рекламный бюджет «Альфа-банка»
«Православный» бизнесмен, лидер общероссийского движения «Царьград» и владелец одноименного телеканала Константин Малофеев призвал своих сторонников отказаться от услуг «Альфа-банка» Михаила Фридмана
«Православный» бизнесмен, лидер общероссийского движения «Царьград» и владелец одноименного телеканала Константин Малофеев призвал своих сторонников отказаться от услуг «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Формальным поводом для призыва к бойкоту стало сотрудничество кредитно-финансовой организации со скандальным рэпером Моргенштерном. Однако по неофициальным данным, «наезд» г-на Малофеева на «Альфа-банк» связан с отказом последнего в выделении телеканалу рекламного бюджета.
Константин Малофеев в своем заявлении напомнил, что «Альфа-банк» официально взял на работу Моргенштерна и создал для него должность директора по работе с молодежью. Бизнесмен особо отметил, что в пресс-релизе рэпер был назван «самым креативным маркетологом страны» и одним из лучших членов команды банка.
Владелец «Царьграда» отметил, что 23-летнее «дарование» из Уфы Алишер Валеев (настоящее имя рэпера) успел стать трижды отчисленным из разных учебных заведений «за непотребства». Малофеев назвал артиста главным «пропагандистом содомии, сатанизма, наркомании, алкоголизма, распутства и алчности», отметив, что рэпер при этом может негативно влиять на российскую молодежь.
«Альфа-банк» бизнесмен упрекнул в том, что организация не разорвала контракт с Моргенштерном, а взяла его на работу, тем самым ассоциировав себя «с фрик-рэпером и исповедуемыми им «ценностями»».
Между тем, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Константина Малофеева возмутило не только сотрудничество «Альфа-банка» с Моргенштерном, сколько полученный отказ банка сотрудничать с «Царьградом». По данным канала, представители телеканала вели долгие переговоры с банком Михаила Фридмана по вопросу получения рекламного бюджета, однако остались ни с чем.
Поговаривают, что маркетологи банка оценили медийное влияние «Царьграда» как «ничтожное» и выбрали для сотрудничества популярного фрик-рэпера.