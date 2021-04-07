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07 апреля 2021, 02:41

Научный руководитель Владимира Путина вошел в список долларовых миллиардеров

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко, который также является научным руководителем Владимира Путина и главой его предвыборного штаба, попал в список долларовых миллиардеров

Научный руководитель Владимира Путина вошел в список долларовых миллиардеров
Фото: ok.ru

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко, который также является научным руководителем Владимира Путина и главой его предвыборного штаба, попал в список долларовых миллиардеров.

Журнал Forbes оценил состояние Владимира Литвиненко в 1,5 млрд долларов. Соратник президента владеет 21% акций холдинга «Фосагро», акции которого за минувший год подорожали с 2443 рублей до 4163 рублей за штуку.

Ректор Горного университета занял 2035-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

В марте текущего года «МБХ медиа» сообщили, что Владимир Литвиненко как минимум с 2014 года неверно указывал размер своих доходов в декларации. В отчеты с 2014 по 2019 гг. не вносились дивиденды от «Фосагро» в размере 20 млрд рублей (за это время доля ректора выросла с 14,92 до 21%). За указанный период Литвиненко задекларировал только 1,3 млрд рублей.

Точной информации о том, как ректор Горного университета стал владельцем 21% акций «Фосагро», нет. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что долю в холдинге друг президента мог получить за неформальную помощь компании во время «дела ЮКОСа». При этом в «Фосарго» утверждают, что акции Литвиненко приобретал на «возмездной основе».

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