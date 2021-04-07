Вирусолог из ЕМА заявил о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Руководитель подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери рассказал о существовании связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca (сейчас Vaxzevria) и образованием тромбов у привитых
Руководитель подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери рассказал о существовании связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca (сейчас Vaxzevria) и образованием тромбов у привитых.
В интервью изданию Il Messaggero специалист сообщил, что «на данный момент связь тромбов с вакциной очевидна», но пока не удалось установить, что именно вызывает их образование после прививки.
Марко Кавальери также сообщил, что в ближайшее время EMA выступит с официальным заявлением по вакцине шведско-британской компании AstraZeneca.
Напомним, что ранее многие страны Европы приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca в связи с появившейся информацией о том, что у некоторых привитых обнаружились тромбы. Производитель в свою очередь заявил об абсолютной безопасности своей вакцины, а Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить использование препарата, так как «преимущества вакцины превышают риски».