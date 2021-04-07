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07 апреля 2021, 01:08

В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения для учащихся младших классов

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», которые запрещают дистанционку в начальной и средней школе, но допускают удаленное обучение на основании заявлений родителей в письменной форме

В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения для учащихся младших классов
Фото: didaktor.ru

Депутат от КПРФ Олег Лебедев подготовил и внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает переводить учеников младшей и средней школы на дистанционное обучение.

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», которые запрещают дистанционку в начальной и средней школе, но допускают удаленное обучение на основании заявлений родителей в письменной форме.

Олег Лебедев отметил, что применяемые в условиях пандемии коронавируса дистанционные образовательные технологии, а также средства электронного обучения «до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена», сообщает Znak.com. 

Запрет переводить учащихся младших классов на дистанционное обучение, считает депутат, позволит укрепить здоровье детей.

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