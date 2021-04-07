В Тамбовской области власти отказались бесплатно хоронить ветерана ВОВ
Власти Тамбовской области отказали семье ветерана Великой Отечественной войны в организации его похорон. Родственники пожилой женщины рассказали, что им не хватает денег на рытье могилы и транспортировку тела от дома до кладбища
Власти Тамбовской области отказали семье ветерана Великой Отечественной войны в организации его похорон. Родственники пожилой женщины рассказали, что им не хватает денег на рытье могилы и транспортировку тела от дома до кладбища.
Издание «Подъем» отмечает, что такие ритуальные услуги семье ветерана должны были предоставить бесплатно, однако в соцсзащите поселка Инжавино заявили, что «они такого закона не знают и ничего делать не будут».
Глава Инжавинского района Геннадий Селезнев заявил изданию, что администрация не поможет внучатой племяннице ветерана, но может быть компенсирует ей 6 тысяч рублей из Пенсионного фонда.
«Где взять деньги на ветерана? У нас один глава сельсовета хоронил тех, у кого нет родственников, так на него уголовное дело завели. Нет у нас таких полномочий», - заявил чиновник.
История о том, как чиновники отказались бесплатно похоронить ветерана ВОВ, произошла на фоне принятия закона о введении уголовной ответственности за оскорбление и унижение достоинства ветеранов. Этот закон был придуман и принят после того, как суд оштрафовал оппозиционера Алексея Навального за слова «холуи» и «предатели» в адрес героев агитационного ролика об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Среди тех, кто принимал участия в съемке ролика, был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. В ходе судебного процесса прокурор Екатерина Фролова просила приговорить политика к 3,5 годам лишения свободы.
Сам Алексей Навальный на суде обвинил власти в лицемерии, поскольку они вспоминают о ветеранах только перед Днем Победы или когда их можно использовать в борьбе против своих врагов.