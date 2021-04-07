В Астрахани помощника депутата и единоросса обвинили в интимной связи с несовершеннолетней родственницей
На допросе племянница Исаева сообщила следователям, что сексуальный контакт между ними был по обоюдному согласию. Сам же Руслан Исаев заявил, что племянница сама приехала к нему, проявляла к нему интерес и раздевалась
В Астрахани 23-летний помощник депутата Руслан Исаев стал фигурантом уголовного дела из-за интимной связи со своей 15-летней двоюродной племянницей.
Издание Life сообщает, что в близкие отношения с родственницей помощник депутата вступил в сентябре 2020 года. Одновременно с этим молодой человек готовился к свадьбе с другой девушкой.
На допросе племянница Исаева сообщила следователям, что сексуальный контакт между ними был по обоюдному согласию. Сам же Руслан Исаев заявил, что племянница сама приехала к нему, проявляла к нему интерес и раздевалась.
В астраханском отделении «Единой России» подтвердили, что в отношении члена партии и помощника депутата возбуждено уголовное дело. При этом Исаев сам написал заявление о выходе из «ЕР», чтобы не портить репутацию партии.