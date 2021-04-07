Меню
Политика
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
07 апреля 2021, 00:05

В Астрахани помощника депутата и единоросса обвинили в интимной связи с несовершеннолетней родственницей

На допросе племянница Исаева сообщила следователям, что сексуальный контакт между ними был по обоюдному согласию. Сам же Руслан Исаев заявил, что племянница сама приехала к нему, проявляла к нему интерес и раздевалась

В Астрахани помощника депутата и единоросса обвинили в интимной связи с несовершеннолетней родственницей
Фото: Яндекс.Карты

В Астрахани 23-летний помощник депутата Руслан Исаев стал фигурантом уголовного дела из-за интимной связи со своей 15-летней двоюродной племянницей.

Издание Life сообщает, что в близкие отношения с родственницей помощник депутата вступил в сентябре 2020 года. Одновременно с этим молодой человек готовился к свадьбе с другой девушкой.

На допросе племянница Исаева сообщила следователям, что сексуальный контакт между ними был по обоюдному согласию. Сам же Руслан Исаев заявил, что племянница сама приехала к нему, проявляла к нему интерес и раздевалась.

В астраханском отделении «Единой России» подтвердили, что в отношении члена партии и помощника депутата возбуждено уголовное дело. При этом Исаев сам написал заявление о выходе из «ЕР», чтобы не портить репутацию партии.

Материалы по теме
«Единая Россия» придумала стратегию борьбы с «Умным голосованием» Алексея Навального
Красноярское отделение «Единой России» провело мероприятие под сербским флагом вместо российского
Владимир Путин не будет возглавлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму
Сейчас на главной
Агент, заброшка, оружие, арест
колумбайн
Агент, заброшка, оружие, арест
«Агора» сообщила о росте уголовных дел в отношении подростков, которые якобы намеревались устроить бойню в школах. Это может быть связано с тем, что после массового убийства в керченском колледже ФСБ теперь должна регулярно отчитываться о своих успехах в борьбе с колумбайном
Не нужен нам берег турецкий, и CanSino нам не нужна
вакцина от коронавируса
Не нужен нам берег турецкий, и CanSino нам не нужна
Заявку на регистрацию вакцины от CanSino компания «Петровакс» миллиардера Владимира Потанина подала еще в ноябре 2020 года. В январе текущего года фирма заявила, что рассчитывает на регистрацию препарата уже в ближайшее время
Президент Белоруссии предложил закрыть посольства в некоторых странах из-за их ненужности
Глава государства заявил о том, что в некоторых странах «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», поэтому сохранять посольства в этих государствах необязательно, как и тратить на их содержание бюджетные деньги.
Спасибо за продвижение интересов граждан в карман не положишь
Совет Федерации
Спасибо за продвижение интересов граждан в карман не положишь
В Совете Федерации почти две трети сенаторов вместо выполнения своих прямых обязанностей в виде представления интересов регионов, от которых они были делегированы, занимаются лоббированием интересов различных групп
Но сдашь ты в аренду «коня» своего
Каршеринг
Но сдашь ты в аренду «коня» своего
Департамент транспорта Москвы анонсировал запуск платформы «Народный каршеринг», в рамках которого столичные автомобилисты смогут сдавать свои машины в аренду. Когда этот сервис начнет работать, в ведомстве не сообщили
Бытие определяет сознание
Алексей Островский
Бытие определяет сознание
Хозяйственное управление администрации Смоленской области приобрело в лизинг автомобиль Genesis стоимостью 11,2 млн рублей. Закупка дорогостоящего автомобиля была произведена для нужд руководства региона
Россиянам напомнили о новых правилах разведения огня на своих дачах
дача
Россиянам напомнили о новых правилах разведения огня на своих дачах
В связи с началом дачного сезона юристы напомнили россиянам о новых правилах разведения огня на участках. Напомним, что ранее власти ужесточили ответственность граждан за неосторожное обращение с огнем
Авторская колонка
Хищный ежик в тумане
В конце марта, как всегда неожиданно, я услышал: «Шестун, с вещами на выход!» Вот почему меня никогда не предупреждают с вечера, как всех остальных заключенных? Пришлось моей новой адвокатессе из Твери заново меня искать. Дочь Маша в МГИМО вышла на нее через знакомых, с характеристикой, вызывающей доверие
Шестун Александр
Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России
банковское мошенничество
Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России
Злоумышленники маскируются под настоящие банки и обманом заставляют клиентов реальных банков вводить логины и пароли от своих личных кабинетов или даже вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене
В России зарегистрировали 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
коронавирус
В России зарегистрировали 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выявили 81 случай заражения «британским штаммом» коронавируса в России. Также по состоянию на 6 апреля были выявлены шесть случаев заражения «южноафриканским штаммом»
«Грязные» делишки Александра Бречалова
мусор
«Грязные» делишки Александра Бречалова
Штаб Алексея Навального в Удмуртии опубликовал расследование о возможной связи главы республики Александра Бречалова с компанией, которая после мусорной реформы стала получать крупные госконтракты на вывоз утилизацию бытовых отходов в регионе
Проект «Недвижимость»
антироссийские санкции
Проект «Недвижимость»
Активисты Штаба организаторов протестов в США, которые поддерживают российскую оппозицию и проводят в Америки акции в их поддержку, сообщили, что планируют создать интерактивную карту недвижимости путинских чиновников в Штатах
В Белоруссии милиционеры потребовали от участников протеста компенсировать моральный ущерб
протесты в белоруссии
В Белоруссии милиционеры потребовали от участников протеста компенсировать моральный ущерб
В Белоруссии 109 сотрудников милиции заявили гражданские иски к участникам протестных акций о возмещении морального ущерба, который они получили во время разгона митинга в Пинске
Дочка может
Игорь Сечин
Дочка может
Дочь главы государственной компании «Роснефть» Игоря Сечина Инга Каримова стала совладелицей сельскохозяйственной фирмы ООО «Волга» из Ивановской области. С 31 марта она является собственницей 50% акций компании, которая занимается выращиванием однолетних культур
Идеальный кандидат в «инагенты»
Леонид Слуцкий
Идеальный кандидат в «инагенты»
Эта организация активно сотрудничает с зарубежными политиками и даже договаривалась о финансировании своей деятельности с американцами, однако Минюст не считает нужным включать фонд в реестр «иностранных агентов»
Политика
Участникам ПМЭФ из-за участия в мероприятии президента придется отсидеть двухнедельный карантин
Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, придется провести на карантине две недели из-за того, что на мероприятии должен выступить президент Владимир Путин
Российским туристам пообещали открытие Европы не раньше осени
туризм
Российским туристам пообещали открытие Европы не раньше осени
Российские туристы могут не рассчитывать на отдых в европейских странах этим летом. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что свободно летать в Европу граждане смогут не раньше осени текущего года
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на рекордные 22%
кредиты
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на рекордные 22%
По состоянию на 1 марта 2021 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам граждан составила 976,1 млрд рублей. За год просрочка по кредитам выросла на 22% или 176 млрд рублей