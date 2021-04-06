Правозащитницу Марину Литвинович исключили из ОНК из-за «нарушения этики»
Совет Общественной палаты России во вторник, 6 апреля, удовлетворил представление Общественной наблюдательной комиссии Москвы о досрочном прекращении полномочий правозащитницы Марины Литвинович. Она была одним из самых активных членов ОНК
Совет Общественной палаты России во вторник, 6 апреля, удовлетворил представление Общественной наблюдательной комиссии Москвы о досрочном прекращении полномочий правозащитницы Марины Литвинович. Она была одним из самых активных членов ОНК.
Днем ранее члены московской ОНК проголосовали за исключение Марины Литвинович из состава комиссии. Против проголосовали семеро ее коллег, а трое воздержались. Формальным поводом для исключения самого активного члена наблюдательной комиссии стали обвинения в ее адрес в разглашении данных по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любови Соболь. Затем инициаторы исключения Литвинович стали обвинять ее в якобы нарушении этики.
Заседание Общественной палаты РФ проходило в закрытом режиме без участия журналистов. На заседание не пустили даже членов ОНК Еву Меркачеву и Георгия Иванова. Проигнорировали общественники и петицию в поддержку Литвинович, которая собрала 50 тысяч подписей.