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06 апреля 2021, 16:12

Танцовщица из расследования о покупке акций Pirelli для «Роснефти» подала в суд на «Важные истории»

Учительница танцев из Москвы Айя Белова, которая фигурирует в расследовании «Важных историй» о сделке «Роснефти» по покупке акций итальянского производителя шин Pirelli, подала в суд на редакцию

Танцовщица из расследования о покупке акций Pirelli для «Роснефти» подала в суд на «Важные истории»
Фото: istories.media

Учительница танцев из Москвы Айя Белова, которая фигурирует в расследовании «Важных историй» о сделке «Роснефти» по покупке акций итальянского производителя шин Pirelli, подала в суд на редакцию. Женщина требует от издания миллион рублей в качестве компенсации и опровержения ранее опубликованной информации о ней.

В расследовании «Важных историй» говорилось, что Айя Белова оказалась учредителем компании, которая в свою очередь владела анонимной фирмой, купившей в 2014 году для «Роснефти» долю в Pirelli. Журналисты издания пришли к выводу, что с помощью цепочки подставных лиц госкомпания пыталась уйти от западных санкций.

Айя Белова утверждает, что вышла из упомянутой в расследовании компании еще до сделки с Pirelli.

Редакция «Важных историй» во время подготовки расследования неоднократно обращалась к учительнице танцев за комментарием, однако ответа не получили. Теперь же она решила опровергнуть информацию о себе и получить компенсацию.

«Белова не отрицает, что была учредителем фирмы. Но даже если она из неё вышла, — это никак не отменяет вопрос из нашей публикации. Зачем брать фирму у танцовщицы для создания цепочки компаний в международной сделке, о которой договаривались глава „Роснефти“ Игорь Сечин и Путин?» - говорится в заявлении редакции.

Напомним, что «Роснефть» также подала в суд на журналистов, заявив, что данная информация не соответствует действительности, хотя об этой сделке несколько лет назад писали все государственные СМИ.

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