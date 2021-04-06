Правозащитники рассказали о схеме создания уголовных дел против подростков-колумбайнеров
«Агора» сообщила о росте уголовных дел в отношении подростков, которые якобы намеревались устроить бойню в школах. Это может быть связано с тем, что после массового убийства в керченском колледже ФСБ теперь должна регулярно отчитываться о своих успехах в борьбе с колумбайном
Правозащитная организация «Агора» сообщила о росте уголовных дел в отношении подростков, которые якобы намеревались устроить бойню в школах. Это может быть связано с тем, что после массового убийства в керченском колледже ФСБ теперь должна регулярно отчитываться о своих успехах в пресечении «шутингов» в учебных организациях.
Глава «Агоры» Павел Чиков считает, что оперативный интерес для сотрудников ФСБ представляют учащиеся, которые выражают свое недовольство учебным заведением, а также те, у кого есть конфликты с преподавателями и одноклассниками.
Чекисты активно отслеживают переписки подростков в соцсетях и анализируют сайты, которые они посещают. Однако для доказательства подготовки к бойне в школе или колледже силовики используют неких «агентов», которые под видом «легендированного» участника чата в соцсети начинает постепенно склонять подростков, у которых в силу возраста «бушуют гормоны», к более радикальным разговорам. Далее следует предложение сходить в заброшенное здание, где внезапно оказываются какое-либо оружие и вовремя поспевшие чекисты. «Агент» при этом бесследно исчезает. Подростков-«колумбайнеров» при этом задерживают фактически с «поличным».
Например, в деле красноярских подростков, которых обвинили в терроризме из-за обсуждения взрыва здания ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт», есть такой «агент». Это сотрудник ФСБ, который сидел с подростками в одном чате, сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитника.
В деле саратовских «колумбайнеров» фигурирует неизвестная девушка, с которой парни познакомились в соцсети «ВКонтакте». Она предложила им прогуляться до заброшенного здания, где они нашли обрез ружья. Девушка исчезла, а парней задержали сотрудники ФСБ.
Павел Чиков также обращает внимание на то, что во время суда над подростками никто не хочет разбираться в детской психологии и в причинах школьных конфликтах. Следствие и суд используют данные о конфликтах лишь в качестве доказательства того, что обвиняемый из мести готовил нападение на школу.