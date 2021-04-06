Члены профсоюза «Альянс врачей» приехали к покровской колонии и требуют допуска к Навальному
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» (внесен в реестр инагентов) Анастасия Васильева и еще около 20 активистов прибыли к покровской исправительной колонии №2, где отбывает срок Алексея Навальный
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» (внесен в реестр инагентов) Анастасия Васильева и еще около 20 активистов прибыли к покровской исправительной колонии №2, где отбывает срок Алексея Навальный. Отметим, что Васильева также является лечащим врачом политика.
Глава профсоюза потребовала от сотрудников ФСИН допустить ее к Алексею Навальному, а остальные участники акции скандировали «Допускай!». На место действия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые потребовали от медиков из «Альянса врачей» и журналистов покинуть территорию возле колонии.
В акции в поддержку Алексея Навального принимают участие врачи из Москвы и Подмосковья, которые возмущены несправедливостью вокруг политика. Медики также считают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера может быть межпозвоночная грыжа, а если ему не оказать помощь, что это чревато параличом нижних конечностей.
Напомним, что ранее Алексей Навальный пожаловался на сильные боли в спине и онемении ноги, а вчера он сообщил, что в их отряде случилась вспышка туберкулеза.