06 апреля 2021, 15:13
Минобороны потратит еще 113 млн рублей на закупку автомобилей бизнес-класса
Министерство обороны России выделило из бюджета 113,4 млн рублей на покупку нескольких автомобилей бизнес-класса. Закупку разбита на две части по 56,7 млн рублей
Фото: life.ru
Министерство обороны России выделило из бюджета 113,4 млн рублей на покупку нескольких автомобилей бизнес-класса. Закупку разбита на две части по 56,7 млн рублей.
Аукционы по закупке автомобилей бизнес-класса проводятся в закрытом режиме, поэтому информации о количестве машин, их марках и технических характеристиках в открытом доступе нет. На портале госзакупок указано лишь, что автомобили приобретаются «для обеспечения служебной деятельности» оборонного ведомства.
По данным «МБХ медиа», в 2020 году Минобороны потратило на покупку автомобилей бизнес-класса 88,5 млн рублей (по цене от 7 до 7,66 млн рублей за один автомобиль), однако этого, видимо, оказалось недостаточно для обеспечения служебной деятельности ведомства.
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