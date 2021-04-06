Мэрия Москвы выиграла суд против компании однокурсника Владимира Путина
Департамент городского имущества мэрии Москвы выиграл первый из пяти судебных процессов против компании «Юнитек» однокурсника президента России и отца главы корпорации «РусГидро» Виктора Хмарина
Департамент городского имущества мэрии Москвы выиграл первый из пяти судебных процессов против компании «Юнитек» однокурсника президента России и отца главы корпорации «РусГидро» Виктора Хмарина. По иску столичных чиновников арбитражный суд взыскал с компании 10,7 млн рублей за нелегальное использование земли (мэрия требовала 30 млн рублей).
Ранее у Департамента городского имущества Москвы возникли земельные претензии к ООО «Юнитек» Виктора Хмарина-старшего. В мэрии считают, что компания с 2012 по 2018 год использовала 68 тысяч квадратных метров казенной земли в Старосырове и не платила за аренду, сообщает 47news.
1 июля 2012 года (когда «Юнитек» начал использовать участок) состоялось официальное присоединение к Москве части территории Подмосковья. На присоединенной земле как раз располагается нефтебаза «Юнитек».
Всего мэрия Москвы подала к компании однокурсника Владимира Путина пять исков. Один суд чиновники проиграли, один выиграли, а остальные три иска еще не рассматривались. Между тем, поражение в судебном споре может стать для «Юнитека» проблемой, так как срок договора аренды земли, на которой построена нефтебаза, истекает.
Виктора Хмарина российские СМИ называют однокурсником и другом президента Владимира Путина. Он не только учился вместе с главой государства, но и женился на его двоюродной сестре.
Сын Виктора Хмарина – Виктор Хмарин-младший – осенью прошлого года был назначен новым главой корпорации «РусГидро».