Российских чиновников заподозрили в намеренном затягивании регистрации китайской вакцины против COVID-19
Заявку на регистрацию вакцины от CanSino компания «Петровакс» миллиардера Владимира Потанина подала еще в ноябре 2020 года. В январе текущего года фирма заявила, что рассчитывает на регистрацию препарата уже в ближайшее время
Агентство Bloomberg сообщило о намеренном затягивании российскими чиновниками регистрации китайской вакцины против коронавируса. Регистрация препарата компании CanSino Biologics блокируется, так как власти страны считают, что могут привить россиян отечественными препаратами.
Заявку на регистрацию вакцины от CanSino компания «Петровакс» миллиардера Владимира Потанина подала еще в ноябре 2020 года. В январе текущего года фирма заявила, что рассчитывает на регистрацию препарата уже в ближайшее время. По состоянию на начало апреля, вакцина CanSino по-прежнему не зарегистрирована в России, а значит, и применяться она не может.
По данным агентства, российское правительство ранее пообещало «Петроваксу» оперативно зарегистрировать китайскую вакцину против коронавируса, поскольку на тот момент у властей не было ясности по поводу объема производства отечественных препаратов. Затем стало ясно, что российские производители в целом справляются с производством вакцины для населения, поэтому и регистрация китайского конкурента затянулась.
В «Петроваксе» объяснили задержку тем, что на регистрацию иностранных препаратов Минздраву нужно больше времени, чем для регистрации отечественных препаратов.