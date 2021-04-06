Сахалинская область осталась без электричества из-за аварии на подстанции
В Сахалинской области из-за аварийного отключения электричества обесточенным оказался практически весь остров. Сейчас энергетики сообщают о постепенном возобновлении подачи электроэнергии
В Сахалинской области из-за аварийного отключения электричества обесточенным оказался практически весь остров. Сейчас энергетики сообщают о постепенном возобновлении подачи электроэнергии, однако местные жители сообщают в соцсетях, что свет ненадолго появился, но затем снова отключился.
Портал Sakhalin.info сообщает, что отключение электроэнергии на Сахалине произошло в 17:30 по местному времени (9:30 по мск). Без света остались все крупные города и поселки. После отключения электричества в жилых домах пропала вода, и возникли проблемы с мобильным интернетом. На дорогах Южно-Сахалинска образовались пробки, так как светофоры были отключены.
По предварительным данным, причиной масштабного отключения электричества стала проблема на узловой подстанции «Южно-Сахалинская», где отключились первая и вторая секции шин. В Минэнерго сообщили, что без света остались около 400 тысяч человек (всего на Сахалине проживают 486 тысяч человек).
В администрации области заверили, что к настоящему времени было частично восстановлено электроснабжение части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
В «Сахалинэнерго» (входит в группу РусГидро) сообщили, что подача электроэнергии возобновилась в Ногликском и Тымовском районах, а также в Холмском, Невельском и Долинском районах. Жители Южно-Сахалинска сообщили, что им ненадолго вернули электричество, но затем снова произошло отключение.