Две трети сенаторов вместо продвижения интересов своих регионов лоббируют интересы силовиков и бизнеса
В Совете Федерации почти две трети сенаторов вместо выполнения своих прямых обязанностей в виде представления интересов регионов, от которых они были делегированы, занимаются лоббированием интересов различных групп
В Совете Федерации почти две трети сенаторов вместо выполнения своих прямых обязанностей в виде представления интересов регионов, от которых они были делегированы, занимаются лоббированием интересов различных групп.
В исследовании российского подразделения «Трансперенси Интернешнл - Россия» говорится, что около 70% сенаторов продвигают интересы силовых структур, государственных корпораций, частного бизнеса и других групп. И только 30% членов Совета Федерации занимаются своими непосредственными обязанностями, то есть отстаиванием интересов своих регионов на федеральном уровне.
Эксперты ТИ изучили деятельность 167 сенаторов по трем направлениям деятельности – законотворческой, представительской и публичной, а также связи с бизнесом и властью.
Борцы с коррупцией отнесли 61 сенатора (36,5% от их общего числа) к лоббистам отраслевых групп: банковского сектора, транспортной отрасли и других. 32 сенатора были замечены в продвижении интересов федеральной власти, в том числе силовых ведомств.
В исследовании ТИ говорится, что главными лоббистами интересов различных групп в Совете Федерации являются них сенаторы Валерий Васильев и Андрей Клишас. Последний является соавтором резонансных законов о фейк-ньюс, об «изоляции рунета», о СМИ-инагентах и других.