Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по «кокаиновому делу»
Такое решение было принято из-за того, что адвокат основного фигуранта дела Андрея Ковальчука не принес в суд документы, подтверждающие полномочия защитника. Новый состав суда присяжных будет сформирован 29 апреля
Дорогомиловский райсуд Москвы распустил коллегию присяжных по громкому уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическому каналу. Такое решение было принято из-за того, что адвокат основного фигуранта дела Андрея Ковальчука не принес в суд документы, подтверждающие полномочия защитника. Новый состав суда присяжных будет сформирован 29 апреля, сообщает ТАСС.
«Кокаиновое дело» было возбуждено в 2018 году после того, как в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с наркотиком. Общий вес найденного кокаина составил 362 килограмм, а стоимость – в 50 млн евро. Чемоданы с наркотиком были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства.
Аргентинские и российские силовики подменили кокаин на муку, чтобы поймать получателей запрещенного груза. Чемоданы были доставлены в Москву на самолете бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, а в аэропорту было произведено задержание трех человек, которые приехали за грузом. Еще два человека были арестованы в Аргентине.
Организатором преступной группы следствие считает Андрея Ковальчука, который на допросе заявил, что оставлял в чемоданах в российском посольстве кофе, сигары и алкоголь. В подмене товара на кокаин он обвинил американские спецслужбы.
Ковальчук рассказывал журналистам, что был агентом российских и немецких спецслужб, что он принимал участие в операции по присоединению Крыма к России и был за это награжден медалью. Своими кураторами арестованный назвал замдиректора консульского департамента МИД России Александра Незимова и главного советника латиноамериканского департамента МИДа Петра Польщикова. Последний был найден мертвым в Москве через три недели после обнаружения чемоданов с кокаином.