Департамент транспорта Москвы анонсировал запуск «народного каршеринга»
Департамент транспорта Москвы анонсировал запуск платформы «Народный каршеринг», в рамках которого столичные автомобилисты смогут сдавать свои машины в аренду. Когда этот сервис начнет работать, в ведомстве не сообщили
Департамент транспорта Москвы анонсировал запуск платформы «Народный каршеринг», в рамках которого столичные автомобилисты смогут сдавать свои машины в аренду. Когда этот сервис начнет работать, в ведомстве не сообщили.
«Народный каршеринг» позволит автомобилистам сдавать свои машины другим гражданам в аренду. Чиновники из Дептранса пояснили, что сдавать свои транспортные средства в аренду можно, например, во время отъезда в отпуск или командировку. Стоимость аренды авто в «народном каршеринге» будет ниже, чем в обычном, поскольку «это будет более долгосрочная аренда», сообщает РБК со ссылкой на Дептранс.
Между тем, участники «народного каршеринга» не смогут воспользоваться такой привилегией, как бесплатная парковка, которую московские власти предоставили коммерческим сервисам каршеринга. Поэтому собственнику авто придется самому следить за тем, чтобы арендатор оплачивал парковку, чтобы не нарваться на штрафы. Мыть машину, вовремя ее заправлять, а также чинить в случае аварии тоже придется собственнику. С учетом вышесказанного, проект «народный каршеринг» может стать для автомобилистов скорее головной болью, чем источником дополнительного дохода.