06 апреля 2021, 11:59
Рок-группе «Элизиум» запретили использовать на своем концерте изображение Навального
Руководство московского «Главклуба» запретило рок-группе «Элизиум» во время своего концерта выводить на большой экран фотографию Алексея Навального и подпись «Свободу заключенным!». Об этом в Facebook написал лидер группы Дмитрий Кузнецов
Фото: rockweek.ru
Руководство московского «Главклуба» запретило рок-группе «Элизиум» во время своего концерта выводить на большой экран фотографию Алексея Навального и подпись «Свободу заключенным!». Об этом в Facebook написал лидер группы Дмитрий Кузнецов.
На концерте 3 апреля участники «Элизиума» планировали показать изображение оппозиционера во время исполнения песни «Привет, это Навальный». Однако руководство площадки выдвинуло музыкантам ультиматум: или они отказываются от использования фотографии Навального, или концерт будет отменен.
Дмитрий Кузнецов отметил, что им пришлось согласиться на требования руководства клуба, чтобы не пришлось отменять концерт. Но песню «Привет, это Навальный» группа все же исполнила.
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