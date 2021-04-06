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Политика
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06 апреля 2021, 11:55

Хозуправление администрации Смоленской области приобрело для губернатора автомобиль Genesis за 11,2 млн рублей

Хозяйственное управление администрации Смоленской области приобрело в лизинг автомобиль Genesis стоимостью 11,2 млн рублей. Закупка дорогостоящего автомобиля была произведена для нужд руководства региона

Хозуправление администрации Смоленской области приобрело для губернатора автомобиль Genesis за 11,2 млн рублей
Фото: gazeta-proregion.ru

Хозяйственное управление администрации Смоленской области приобрело в лизинг автомобиль Genesis стоимостью 11,2 млн рублей. Закупка дорогостоящего автомобиля была произведена для нужд руководства региона.

Новеньким Genesis (в переводе с английского - бытие, происхождение ...) сейчас пользуется губернатор Смоленской области Алексей Островский. При этом на балансе администрации региона числятся еще два губернаторских «Лексуса», один из которых он получил в подарок и перед выборами обещал избирателям его продать.

В хозяйственном управлении администрации Смоленской области «Открытым медиа» сообщили, что иномарка была приобретена в рамках транспортного обеспечения должностных лиц администрации, а также приема высокопоставленных чиновников федерального уровня и иностранных гостей.

Глава ведомства Владимир Чирицкий заявил, что машина была взята в лизинг «за счет внебюджетных средств (доходов) от иной приносящей доход деятельности» у московской компании «Авилон АГ». Госконтракт заключили без конкурса с единственным поставщиком.

В 2018 году СМИ сообщали, что губернатор Алексей Островский пересел со служебного «Мерседеса» на новый Lexus LS500 стоимостью 8 млн рублей, которую администрации области «безвозмездно» передал Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства. Журналисты тогда просили провести проверку такого «подарка» чиновнику от предпринимателей, однако прокуратура никаких нарушений не увидела.

Перед губернаторскими выборами 2020 года г-н Островский пообещал избирателям продать «Лексус» и свою резиденцию, а вырученные деньги направить в сферу здравоохранения. Правда своего обещания переизбранный губернатор так и не выполнил.

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