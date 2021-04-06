Экс-губернатор Пензенской области признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по делу о получении взяток в особо крупном размере, на одном из допросов признал факт получения денег от бизнесмена Бориса Шпигеля
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по делу о получении взяток в особо крупном размере, на одном из допросов признал факт получения денег от бизнесмена Бориса Шпигеля. Последнему, напомним, также было предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.
Экс-губернатор рассказал, что получил от главы группы компаний «Биотэк» 20 млн рублей на ведение избирательной кампании.
Напомним, что по версии следствия, Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля и его супруги взятку в размере 30 млн рублей за оказание содействия в получении государственных контрактов. Бизнесмен заявил, что не давал губернатору взятку, а передал ему деньги на строительство психоневрологического санатория для реабилитации пациентов с инсультами. Г-н Шпигель также считает, что уголовное дело против него было возбуждено с целью забрать его бизнес.
Между тем, агентство ТАСС сообщает, что при обыске по месту жительства Ивана Белозерцева оперативники нашли боевое оружие, которое не было зарегистрировано. Чиновнику могут предъявить еще одно обвинение в незаконном хранении оружия.