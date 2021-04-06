Россиянам напомнили о новых правилах разведения огня на своих дачах
В связи с началом дачного сезона юристы напомнили россиянам о новых правилах разведения огня на участках. Напомним, что ранее власти ужесточили ответственность граждан за неосторожное обращение с огнем
В связи с началом дачного сезона юристы напомнили россиянам о новых правилах разведения огня на участках. Напомним, что ранее власти ужесточили ответственность граждан за неосторожное обращение с огнем.
Так, для сжигания мусора и прошлогодней травы дачникам теперь понадобится специальный мусоросжигатель. Заменить его можно ямой до одного метра в диаметре и 30 сантиметров в глубину.
Яма для костра должна обязательно располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки, а также в 100 метрах от любого, даже отдельно стоящего хвойного дерева и в 30 метрах от лиственного дерева, рассказал агентству «Прайм» глава юридической компании «Достигация» Артем Баранов.
Жарить шашлык дачники обязаны только на мангале, который при этом должен стоять минимум в пяти метрах от ближайшей постройки.
За нарушение новых противопожарных правил дачникам грозит штраф. Если их деятельность привела к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, то граждане рискуют стать фигурантами уголовного дела.