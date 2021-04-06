Экс-главу псковского отделения партии «Родина» арестовали по делу об организации проституции
Псковский горсуд арестовал на два месяца бывшего руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова. Он был задержан по подозрению в организации проституции
Псковский горсуд арестовал на два месяца бывшего руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова. Он был задержан по подозрению в организации проституции.
Согласно материалам следствия, Константин Вилков организовывал и содержал притон, где оказывались сексуальные услуги клиентам за деньги. В материалах отмечается, что в отношении «сотрудниц» применялось насилие.
Адвокаты бывшего политического деятеля просили суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд посчитал, что обвиняемый может скрыться от следствия, сообщают «Вести Псков».
В 2016 году Константин Вилков уже был осужден на 1,5 года условно за пособничество и превышение полномочий в связи с расследованием смерти женщины, которая умерла при задержании по подозрению в хранении наркотиков.