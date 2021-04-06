06 апреля 2021, 08:28
Президент Сербии решил привиться от коронавируса не российской, а китайской вакциной
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сделает прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm. При этом ранее он обещал привиться российским препаратом «Спутник V»
Фото: strana-rf.ru
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сделает прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm. При этом ранее он обещал привиться российским препаратом «Спутник V».
В августе 2020 года, когда вакцина «Спутник V» еще проходила испытания, президент Сербии заявил, что поставит себе прививку этим препаратом, если местные специалисты подтвердят его безопасность. В декабре прошлого года Сербия одобрила использование российской вакцины, а Москва и Белград договорились передаче технологий по производству «Спутника V».
Однако теперь Александар Вучич заявил, что привьется от COVID-19 не российским препаратом, а китайским Sinopharm, сообщает «КоммерсантЪ».
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