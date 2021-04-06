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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
06 апреля 2021, 08:19

Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России

Злоумышленники маскируются под настоящие банки и обманом заставляют клиентов реальных банков вводить логины и пароли от своих личных кабинетов или даже вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене

Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России
Фото: don24.ru

Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков. Количество таких «банков» по сравнению с апрелем 2020 года выросло на 20%.

В компании BI.ZONE рассказали «Известиям», что злоумышленники маскируются под настоящие банки и обманом заставляют клиентов реальных банков вводить логины и пароли от своих личных кабинетов или даже вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене.

Мошенники копируют фирменный стиль банка, но меняют одну или две буквы в юридическом названии. В среднем сайт каждого лжебанка работает около месяца, а посетить его успевают несколько тысяч человек. При этом обмануть мошенникам удается десятки человек.

Специалисты рекомендуют гражданам проверять данные лжебанка с информацией из справочника Центробанка. Также россиянам напомнили, что сотрудники настоящих банков никогда не будут предлагать перевести средства на карточный счет или совершить операцию через другой банк.

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