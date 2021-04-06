Осужденного в США российского хакера обязали выплатить компенсацию в 20 млн долларов
Власти США обязали россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам лишения свободы за киберпреступления, выплатить компенсацию в размере 19,9 млн долларов. Соответствующее решение принял Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк
Власти США обязали россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам лишения свободы за киберпреступления, выплатить компенсацию в размере 19,9 млн долларов. Соответствующее решение принял Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
Напомним, что в начале 2021 года Андрей Тюрин был признан американским судом виновным в краже личных данных клиентов банков и брокерских фирм. Хакер смог получить доступ к информации более 80 млн клиентов JPMorgan Chase & Co, Dow Jones & Co, Fidelity Investments, E-Trade Financial и других финансовых структур. Власти США назвали кражу персональных данных, совершенных Тюриным, крупнейшей в истории страны.
По версии следствия, россиянин действовал в составе хакерской группы и совершал кибератаки на финансовые учреждения США с 2012 по 2015 годы. Украденные данные могли принести хакерам доход в размере сотен миллионов долларов, сообщает ТАСС.
После того, как Тюрин отсидит назначенный ему срок, его депортируют в Россию.
В настоящее время в США за киберпреступления судят еще одного российского гражданина. 27-летнего Егора Крючкова обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla Илона Маска. Россиянину грозит до 5 лет лишения свободы.