06 апреля 2021, 07:48
В России зарегистрировали 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выявили 81 случай заражения «британским штаммом» коронавируса в России. Также по состоянию на 6 апреля были выявлены шесть случаев заражения «южноафриканским штаммом»
Фото: m.tvzvezda.ru
Специалисты Роспотребнадзора выявили 81 случай заражения «британским штаммом» коронавируса в России. Также по состоянию на 6 апреля были выявлены шесть случаев заражения «южноафриканским штаммом», сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора в беседе с «Известиями» сообщила, что все случаи заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции были завозными. По словам Поповой, британский и южноафриканский штаммы COVID-19 на сегодняшний день широко распространены в странах Европы и Азии.
Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок в открытые для них страны, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса в России.