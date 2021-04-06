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06 апреля 2021, 04:16

Штаб Навального рассказал о связи главы Удмуртии с региональным мусорным оператором

Штаб Алексея Навального в Удмуртии опубликовал расследование о возможной связи главы республики Александра Бречалова с компанией, которая после мусорной реформы стала получать крупные госконтракты на вывоз утилизацию бытовых отходов в регионе

Штаб Навального рассказал о связи главы Удмуртии с региональным мусорным оператором
Фото: nb-forum.ru

Штаб Алексея Навального в Удмуртии опубликовал расследование о возможной связи главы республики Александра Бречалова с компанией, которая после мусорной реформы стала получать крупные госконтракты на вывоз утилизацию бытовых отходов в регионе.

Напомним, что в рамках мусорной реформы в российских регионах стали появляться компании-операторы, с которыми были заключены договора на вывоз и утилизацию отходов. В Удмуртии таким оператором была выбрана компания «Спецавтохозяйство», в числе учредителей которой значилось ООО «Чистый Город» под руководством Сергея Климова – заместителя бывшего мэра Ижевска Дениса Агашина.

Однако в 2018 году в управление обеих компаний вошел никому не известный Яков Чернин 1937 года рождения, а тарифы на вывоз мусора для населения сильно выросли. В штабе Навального отмечают, что тарифы, вызвавшие возмущение со стороны местных жителей, утверждал тогдашний министр строительства региона Иван Ястреб, которого СМИ называли протеже губернатора Александра Бречалова. Сейчас чиновник находится под следствием по делу о взятке.

В 2019 году госконтроль Удмуртии выявил нарушения при расчете нормативов накопления мусора, которые напрямую влияют на тарифы, но они так и не были устранены. Сначала в администрации республики объясняли высокие тарифы планами построить мусороперерабатывающий завод, но потом от этой идеи отказались и пообещали снизить тарифы (но так и не снизили).

Штаб Алексея Навального сообщает, что региональный мусорный оператор связан с самим Александром Бречаловым. Сын нового собственника компании Якова Чернина Сергей работал вместе с Бречаловым в Общественной палате и отвечал как раз за вопросы экологии.

На Якова Чернина также была записана доля в британской компании, которая управляла офшорами на Сейшельских островах. Тогда ему был 81 год. На Чернина-старшего было записано еще несколько фирм, но они не приноси никаких доходов.

Как только пожилой отец давнего знакомого губернатора получил долю в «Спецавтохозяйстве» и «Чистом городе», то сразу выиграл тендер на вывоз мусора стоимостью 29 млрд рублей. Далее «Спецавтохозяйство» начинает зарабатывать на мусоре, а полученные на госзаказе доходы начинают «всплывать». Так, британская компания, записанная на Чернина-старшего, переехала в новый офис в центре Лондона с арендной платой в размере 1,5 млн рублей в год. Из этого офиса компания Якова Чернина управляла тремя зарегистрированными на Сейшелах офшорами. Примечательно, что в соседнем офисе расположилась и компания сына Якова Чернина Сергея.

Летом 2020 года пенсионер избавляется от офшоров и долей в английской компании, а в декабре продает свою долю в «Спецавтохозяйстве» обратно Сергею Климову, а долю в компании «Чистый Город» — брату Дениса Агашина Максиму.

Штаб Алексея Навального в Ижевске направил заявление в управление ФСБ по Удмуртии с требованием проверить, не уходили ли деньги с мусорной реформы в регионе за границу, а также проверить действия Якова Чернина на предмет растраты бюджетных средств.

Борцы с коррупцией при этом называют Якова Чернина номинальной фигурой, а настоящими бенефициарами мусорного бизнеса – Сергея Чернина, а значит, и его друга Александра Бречалова.

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