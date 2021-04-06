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06 апреля 2021, 03:21

Amnesty International потребовала допустить врачей к Навальному, который сообщил о вспышке туберкулеза в отряде

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врачей

Amnesty International потребовала допустить врачей к Навальному, который сообщил о вспышке туберкулеза в отряде
Фото: lentachel.ru

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врачей.

В заявлении Аньес Калламар говорится, что после необоснованного ареста здоровье Алексея Навального сильно ухудшилось, и теперь появилась реальная перспектива довести политика до медленной смерти. Правозащитница потребовала допустить к оппозиционеру квалифицированных врачей и отпустить его на свободу.

В понедельник, 5 апреля, Алексей Навальный сообщил, что трех человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом. Политик добавил, что у него появился кашель и повысилась температура, однако он намерен продолжать голодовку, объявленную из-за недопуска к нему медиков.

Позже в пресс-службе ФСИН заявили «Известиям», что оппозиционер переведен в медико-санитарную часть. По информации издания, у Навального нашли признаки респираторного заболевания в ходе плановой диспансеризации.

Между тем, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что узнала о якобы переводе политика в медсанчасть из прокремлевских СМИ. Защитница при этом отметила, что медицинская часть в покровской колонии представляет собой помещение, в котором находится один фельдшер. Он же оказывает заключенным медпомощь. Других врачей там нет.

Соратники оппозиционера и многие интернет-пользователи не верят заявлению ФСИН и пропагандистских СМИ о том, что в покровской ИК-2 арестантам, включая Алексея Навального, предоставляют необходимую медицинскую помощь. Они обратили внимание на сюжет телеканала «Россия 1», в котором говорилось о регулярных медосмотрах арестантов и направлении их врачам в случае необходимости. Одновременно с этим на видео врач «выписывает рекомендации по лечению» на бланке от 2016 года аптечной сети «Фитофарм», перевернутом вверх ногами.

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