В США активисты разыскивают дома и квартиры российских чиновников, силовиков и пропагандистов
Активисты Штаба организаторов протестов в США, которые поддерживают российскую оппозицию и проводят в Америки акции в их поддержку, сообщили, что планируют создать интерактивную карту недвижимости путинских чиновников в Штатах
Представители русскоязычной диаспоры США запустили проект «Недвижимость» с целью поиска американской недвижимости у лиц из окружения президента Владимира Путина.
Активисты Штаба организаторов протестов в США, которые поддерживают российскую оппозицию и проводят в Америки акции в их поддержку, сообщили, что планируют создать интерактивную карту недвижимости путинских чиновников в Штатах. В Facebook через соднанную группу «Протестная Америка» они обратились за помощью к волонтерам в сборе данных.
Проживающие в США россияне намерены придать гласности информацию об американских домах и квартирах российских чиновников, депутатов, сенаторов, силовиков, прокуроров, членов «Единой России», прокремлевских бизнесменов, доверенных лиц Владимира Путина, пропагандистов, поддерживающих президента артистов и других «слуг режима», а также их родственников.
«Это в том числе и пропагандисты, и актёры, поддерживающие нынешнюю российскую власть. Как, например, Киркоров который везде говорит, что Путин – лучший президент, а сам набрал кучу дорогостоящей недвижимости в Майами», – рассказал «Голосу Америки» (внесен в реестр иностранных агентов) один из авторов проекта «Недвижимость» Александр Железняк.
Активисты отметили, что часть заграничной недвижимости российских чиновников и силовиков уже была найдена российскими борцами с коррупцией, однако эту информацию нужно дополнить, обобщить и донести до людей.
В первую очередь активисты проверят активы главы Первого канала Константина Эрнста, телеведущего Владимира Соловьева, бизнесмена Романа Абрамовича, топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (он же сын главы ФСБ), президента ВТБ Андрея Костина, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Минсельхоза и сына главы Совета безопасности Дмитрия Патрушева, главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, прокремлевского бизнесмена Алишера Усманова и других.
Представители русской диаспоры отметили, что Владимир Путин регулярно угрожает всему миру, устраивает кибератаки, военные провокации и дезинформационные кампании, однако лица из его окружения продолжают владеть в США элитной недвижимостью.
Ранее борцы с коррупцией сообщали о недвижимости в США члена «Единой России» Владимира Пехтина, депутата от «Справедливой России» Алексея Чепы, мэра Нижнего Новгорода и единоросса Ивана Карнилина, телеведущей Первого канала Елены Малышевой, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки и супруги сенатора Вячеслава Фетисова Ладлены Фетисовой.
Проект Штаба организаторов протеста в США может существенно облегчить задачу американским властям по введению санкций против окружения Владимира Путина в связи с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального.