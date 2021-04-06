Россияне стали меньше доверять Владимиру Путину и больше доверять Алексею Навальному
Уровень доверия к президенту Владимиру Путину среди молодежи (возраст от 18 до 24 лет) за три года снизился в три раза. Так, в 2018 году главе государства доверяли 58% молодых людей, а сейчас – только 18%, говорится в исследовании «Левада-Центра»
Уровень доверия к президенту Владимиру Путину среди молодежи (возраст от 18 до 24 лет) за три года снизился в три раза. Так, в 2018 году главе государства доверяли 58% молодых людей, а сейчас – только 18%, говорится в исследовании «Левада-Центра».
Одновременно с этим российская молодежь стала больше доверять оппозиционеру Алексею Навальному. Уровень доверия к политику вырос с 5 до 13%.
Социологи отмечают, что уровень доверия к Владимиру Путину с 2018 года снижается у всех групп населения, а не только у молодежи. Так, сейчас главе государства доверяют 43% россиян старше 55 лет (65% в 2018 году). Уровень доверия г-на Путина среди россиян в возрасте от 40 до 54 лет снизился с 61 до 29%, а среди россиян от 25 до 39 лет – с 53 до 26%.
В среднем же уровень доверия к президенту упал с 60 до 32%, то есть в два раза по сравнению с 2018 годом, сообщает Znak.com.
Доверие к Алексею Навальному среди лиц старшего поколения остался на уровне 1%, а среди россиян в возрасте от 25 до 39 лет вырос только на один процентный пункт с 5 до 6%. Уровень доверия к оппозиционеру среди россиян от 40 до 54 лет вырос с 1 до 3%.