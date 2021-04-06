Потерпевшие по делу полковника-миллиардера из ФСБ потребовали от него 16,6 млрд рублей
Потерпевшие по делу полковника-миллиардера из ФСБ России Кирилла Черкалина попросили суд взыскать с обвиняемого крупную сумму. Бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин потребовали по 8,3 млрд рублей каждому за понесенные ими убытки
Потерпевшие по делу полковника-миллиардера из ФСБ России Кирилла Черкалина попросили суд взыскать с обвиняемого крупную сумму. Бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин потребовали по 8,3 млрд рублей каждому за понесенные ими убытки.
Иски Ткача и Гляделкина суд рассмотрит по итогам основного судебного производства против Черкалина.
Начальник «банковского» отдела ФСБ Кирилл Черкалин, а также бывшие сотрудники ведомства Дмитрий Фролов и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Полковника обвиняют в мошенничестве на 490 млн рублей и получении взяток, на общую сумму 850 000 долларов.
Согласно материалам следствия, высокопоставленный чекист помогал владельцам банков, которые лишились лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности, выводить средства, а также помогал им избежать уголовной ответственности.
Найденное у Черкалина имущество следствие оценило в 6,3 млрд рублей при его официальном доходе в 17,5 млн рублей за несколько лет. Полковник-миллиардер признал свою вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело будет рассматриваться в особом порядке.