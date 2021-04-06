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06 апреля 2021, 00:38

Дочь Игоря Сечина стала совладелицей сельскохозяйственной компании из Иваново

Дочь главы государственной компании «Роснефть» Игоря Сечина Инга Каримова стала совладелицей сельскохозяйственной фирмы ООО «Волга» из Ивановской области. С 31 марта она является собственницей 50% акций компании, которая занимается выращиванием однолетних культур

Дочь Игоря Сечина стала совладелицей сельскохозяйственной компании из Иваново
Фото: Яндекс.Новости

Дочь главы государственной компании «Роснефть» Игоря Сечина Инга Каримова стала совладелицей сельскохозяйственной фирмы ООО «Волга» из Ивановской области. С 31 марта она является собственницей 50% акций компании, которая занимается выращиванием однолетних культур.

Партнером Инги Каримовой по этому бизнесу стал бизнесмен Владимир Власов, который ранее был единственным собственником «Волги». Г-н Власов также является владельцем «Охотничье-рыболовного хозяйства РИАТ» в той же Ивановской области. В этом хозяйстве можно поохотиться на глухарей, тетеревов, лосей, оленей и кабанов. Стоимость этого развлечения начинается от 800 рублей за пернатую дичь и доходит до 25 тысяч рублей за тушу взрослого пятнистого оленя, сообщают «Открытые медиа».

Г-ну Власову также принадлежат компания-производитель мясных консервов ООО «Миля», ООО «Кинешемская нива», которая занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, и «Растениеводческое хозяйство „Родина“», которое в 2018 году получило субсидии от Министерства сельского хозяйства 60 млн рублей.

Еще один актив партнера дочери Игоря Сечина – это доля в некоммерческом потребительском кооперативе «Миловка» по подведению природного газа в село Миловка и базу отдыха «Дом рыбака» по соседству. Это село примечательно тем, что фигурировало в одном из расследований Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Алексея Навального. По данным оппозиционеров, в этом населенном пункте располагается усадьба экс-премьера Дмитрия Медведева.

Что касается Инги Каримовой, то для нее компания «Волга» не единственный сельскохозяйственный актив. В 2015 году она зарегистрировала компанию ООО «Хорошие люди» для разведения птицы. Позже к ее активам прибавились строительная компания «Камелот» и «Плёсская судоходная компания».

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