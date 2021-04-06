Подмосковного чиновника задержали по делу ярославского депутата-единоросса
Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы администрации Богородского округа Московской области Эдуарда Гребенщикова. Он проходит по делу депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева
Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы администрации Богородского округа Московской области Эдуарда Гребенщикова. Он проходит по делу депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.
Кировский райсуд Ярославля постановил отправить подмосковного чиновника под домашний арест до 2 июня. Отметим, что задержанный до 2018 года работал заместителем главы аппарата правительства Ярославской области.
Издание «Ярновости» сообщает, что Эдуард Гребенщиков, когда узнал о задержании Романа Фомичева, попытался скрыться, но был задержан силовиками с чемоданом в Москве.
Депутата от «Единой России» Романа Фомичева задержали на прошлой неделе по подозрению в совершении коррупционного преступления, которое было выявлено сотрудниками ФСБ. Парламентарий также был отправлен под домашний арест.
Региональное отделение «Единой России» приостановило членство Романа Фомичева в политической партии.
Ярославские СМИ ранее сообщили, что арест депутата-бизнесмена может быть связан со строительством жилья для детей-сирот.