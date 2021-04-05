Фонд депутата Слуцкого привез Энрике Иглесиаса в Россию под видом волонтера
Эта организация активно сотрудничает с зарубежными политиками и даже договаривалась о финансировании своей деятельности с американцами, однако Минюст не считает нужным включать фонд в реестр «иностранных агентов»
Центр «Досье» в честь награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» депутата Госдумы Леонида Слуцкого, известного россиянам больше по секс-скандалу с журналистками чем своей законотворческой деятельностью, опубликовал расследование о деятельности его Российского фонда мира (РФМ). Эта организация активно сотрудничает с зарубежными политиками и даже договаривалась о финансировании своей деятельности с американцами, однако Минюст не считает нужным включать фонд в реестр «иностранных агентов».
Российский фонд мира (РФМ) считает себя правопреемником Советского фонда мира и является одним из инструментов «мягкой силы» для продвижения интересов Кремля за границей. Фактически этот фонд занимается тем же, что Россотрудничество и Управление президента по внешней политике.
С 2002 года должность председателя правления РФМ бессменно занимает депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который в Госдуме возглавляет комитет по международным делам.
Российский фонд мира формально должен существовать за счет пожертвований, но сведений об источниках финансирования организации найти удалось немного. Например, средства фонду выделял уже бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
По данным центра «Досье», фонд Слуцкого также искал деньги у американцев. Так, в 2018 году представители РФМ встречались с членами Республиканской партии США и руководством американской неправительственной организации «Институт мира» (United States Institute of Peace). На этой встрече американцы согласились выделить деньги, но при условии улучшения отношений между Москвой и Киевом.
РФМ пообещал в качестве примера улучшения российско-украинских отношений возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве. Акция состоялась, но получил ли фонд Слуцкого деньги от американцев, неизвестно. Зато очевидно, что представители российской власти одновременно борются с «американским влиянием» и просят у «врагов» денег.
Еще один любопытный факт связан с тем, что постоянными европейскими партнерами Леонида Слуцкого и Российского фонда мира являются представители немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Сооснователь партии Александер Гауланд, например, известен своим заявлением о том, немцы могут гордится подвигами германских солдат в Первой и Второй мировых войнах. Однако это не помешало «патриоту» Слуцкому заниматься организацией поездки германского политика в Россию. И это на фоне постоянных заявлений Владимира Путина и МИД России о недопустимости «очернения памяти советских солдат», а также многочисленных дел против россиян за «реабилитацию нацизма».
Пока на простых россиян заводят дела из-за публикации фотографий со свастикой, германским политикам прощают слова о солдатах Вермахта. Двойные стандарты в этом случае российским властям нужды для того, чтобы партия АfD выступала в Германии с прокремлевской полиции и призывала к отмене антироссийских санкций (что она и делает).
По линии фонда Слуцкого в Россию в разное время приезжали Кай Готтшалк (из той же AfD), лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен, ее родственник Самуэль Марешаль, швед российского происхождения, член правой партии «Шведские демократы» Павел Гамов и другие иностранные политики. Кстати, Гамов в России оскандалился тем, что требовал от приглашающей стороны оплачивать его счета за выпивку и приставал в женщине-однопартийцу. По возвращению на родину Гамов был исключен из партии.
Центр «Досье» также выяснил, что 2013 году депутат Слуцкий ходатайствовал о выдаче российских виз группе из двадцати волонтеров в рамках программы помощи детям-сиротам «Русская инициатива». В списке «волонтеров» оказались певец Энрике Иглесиас, его музыканты, танцоры, финансовый директор и тур-менеджер. Официальных и благотворительных концертов тогда известный артист в России не давал, но вполне мог выступать на чей-то частной вечеринке.