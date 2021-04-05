05 апреля 2021, 17:34
Организация послания президента Федеральному Собранию обойдется бюджету в 94,7 млн рублей
Управделами президента потратит на организацию ежегодного оглашения послания главы государства Федеральному Собранию 94,7 млн рублей. Само мероприятие состоится 21 апреля
Фото: politros.com
Управделами президента потратит на организацию ежегодного оглашения послания главы государства Федеральному Собранию 94,7 млн рублей. Само мероприятие состоится 21 апреля.
На портале госзакупок Управделами президента разместило закупки, связанные с организацией послания, на общую сумму 94,7 млн рублей. На какие конкретно цели будут потрачены бюджетные деньги, станет известно только после заключения контрактов, сообщает «МБХ медиа».
В прошлом году организация послания президента Федеральному Собранию обошлось налогоплательщикам в 91,1 млн рублей. Часть денег была потрачена на декорации, мультимедийный контент и буфетное обслуживание.