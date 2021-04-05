Участникам ПМЭФ из-за участия в мероприятии президента придется отсидеть двухнедельный карантин
Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, придется провести на карантине две недели из-за того, что на мероприятии должен выступить президент Владимир Путин
Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, придется провести на карантине две недели из-за того, что на мероприятии должен выступить президент Владимир Путин.
Организации, которые задействованы в подготовке форума, получили уведомления о том, что на мероприятии будет создана «чистая зона», а допускать в нее будут только после двухнедельной обсервации, сообщает «Фонтанка».
Санитарная зона будет организована в павильонах E и F, а также в зале пленарного заседания конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
Такие меры антикоронавирусной предосторожности связывают с недавним сообщением Кремля, согласно которому Владимир Путин примет очное участие в форуме. А как известно, глава государства с начала пандемии COVID-19 встречается только с теми, что провел две недели на карантине и получил отрицательный тест на коронавирус.
Ранее «Русская служба ВВС» сообщила, что Управделами президента потратило 2,6 млрд рублей на организацию карантина в санаториях и пансионатах для тех, кто контактирует с главой государства. Судя по всему, аналогичные меры безопасности власти решили принять и перед Петербургским форумом, хотя Владимир Путин недавно привился от коронавируса.