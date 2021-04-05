Жители московского района Нагатинский затон провели сход из-за строительства метро рядом с их домами
В Москве в районе Нагатинский затон в минувшее воскресенье состоялся сход местных жителей, которые выступают против планов мэрии проложить линию метрополитена рядом с жилыми домами
В Москве в районе Нагатинский затон в минувшее воскресенье состоялся сход местных жителей, которые выступают против планов мэрии проложить линию метрополитена рядом с жилыми домами. Мероприятие было организовано как встреча с депутатом Госдумы от КРФ Валерием Рашкиным.
Строительство подземки в Нагатинском затоне ведется уже два года. Власти строят здесь две станции Большой кольцевой линии метро – «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».
Местные жители еще с начала стройки жаловались на полное невнимание со стороны мэрии к их проблемам и отсутствие диалога с чиновниками. Основная претензия граждан связана с тем, что столичные власти провели фиктивные общественные слушания по вопросу строительства метро. Жители района рассказали «МБХ медиа», что «весь зал набили госслужащими, а гражданам приходилось пробиваться с боем».
Жители района опасаются разрушения домов из-за подземной стройки, обвала грунта и транспортного коллапса. Поскольку на «общественные» слушания им попасть стараниями чиновников не удалось, то они опубликовали петицию с требованием провести экспертизу грунтов в Нагатинском затоне, а также создать рабочую группу из жителей и чиновников, чтобы решать возникающие в ходе стройки проблемы.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который присутствовал на народном сходе, сообщил, что под предлогом коронавируса мэрия предлагает гражданам обсуждать изменения в Нагатинском затоне на портале «Активный гражданин», который неоднократно подозревали в потасовке результатом голосований. По словам Удальцова, в последних обсуждениях смогли поучаствовать менее одного процента жителей, которые бы потенциально могли бы участвовать в слушаниях. Однако именно в ходе этого обсуждения было объявлено, что помимо станций Большой кольцевой линии власти решили проложить в районе еще и часть новой Бирюлевской линии, которая пройдет от станции «Технопарк» на юго-запад. Это приведет к тому, что стройка затянется еще на несколько лет. При этом в планах мэрии, о которых активистам удалось узнать «окольными путями», - вырубка деревьев и организация объездных путей «под окнами жителей».
По итогам народного схода его участники приняли резолюцию, в которой потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина провести очные публичные слушания, подписать договоры страхования жилых домов от возможного разрушения из-за подземной стройки, установить шумозащитные стеклопакеты, а также рассмотреть вопрос о снижении платы за ЖКХ для жителей домов в зоне застройки.