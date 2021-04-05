Российским туристам пообещали открытие Европы не раньше осени
Российские туристы могут не рассчитывать на отдых в европейских странах этим летом. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что свободно летать в Европу граждане смогут не раньше осени текущего года
Российские туристы могут не рассчитывать на отдых в европейских странах этим летом. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что свободно летать в Европу граждане смогут не раньше осени текущего года.
Исполнительный директор организации Майя Ломидзе сообщила «Известиям», что пока ситуация с коронавирусом во многих европейских странах далека от нормализации. «В Европу летом мы вряд ли поедем. Оптимистичный прогноз по открытию - осень, пессимистичный - начало 2022 года», - заявила Ломидзе.
Участники туристического рынка отмечают, что сроки открытия Европы для российских туристов зависят от темпов вакцинации населения.
Ранее западные СМИ сообщили, что ряд европейских стран, в которых хорошо развит туризм, выступили за открытие границ этим летом при условии введения ковид-паспортов. Однако окончательного решения в ЕС по данному вопросу пока не приняли.