05 апреля 2021, 13:57
Самолет NordWind, выполнявший рейс Казань-Стамбул, готовится к аварийной посадке в Москве
Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, лайнер после вылета сменил направление полета. Позже в экстренных службах сообщили, что самолет направлен в «Шереметьево» для совершения экстренной посадки
Фото: fb.ru
Пассажирский самолет авиакомпании NordWind, выполнявший рейс из Казани в Стамбул, готовится к посадке в московском аэропорту «Шереметьево».
Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, лайнер после вылета сменил направление полета. Позже в экстренных службах сообщили, что самолет направлен в «Шереметьево» для совершения экстренной посадки.
Сайт «Пятого канала» сообщает, что у пассажирского самолета после взлета не убралась стойка шасси. Лайнер должен совершить посадку в Москве через несколько минут.