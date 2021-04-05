Депутаты Госдумы решили повременить с введением уголовной ответственности за призыв к санкциям против России
Депутаты Госдумы решили повременить с принятием законопроекта, который вносит поправки в Уголовный кодекс об ответственности за призывы к введению санкций против России
Депутаты Госдумы решили повременить с принятием законопроекта, который вносит поправки в Уголовный кодекс об ответственности за призывы к введению санкций против России.
Рабочая комиссия по внесению соответствующих поправок была сформирована еще в феврале, однако вошедшие в нее депутаты так и не провели ни одного заседания. При этом изначально парламентарии были настроены очень решительно в вопросе введения уголовной ответственности за призывы к антироссийским санкциям.
Источники «Коммерсанта» в Госдуме отметили, что вопрос о введении ответственности буксует из-за того, что «все ждут [от Запада] каких-то страшных санкций». Кроме того, в Кремле накануне парламентских выборов опасаются негативного резонанса, который может вызвать данная инициатива.
Напомним, что предложение ввести уголовную ответственность за призывы к антироссийским санкциям было озвучено после того, как соратники Алексея Навального обратились к властям США и Евросоюза с просьбой ввести персональные визовые и финансовые ограничения против прокремлевских олигархов, чиновников и пропагандистов, имеющих активы за границей.