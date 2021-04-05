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Экономика
Формула обмана мэра Собянина
05 апреля 2021, 12:59

Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на рекордные 22%

По состоянию на 1 марта 2021 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам граждан составила 976,1 млрд рублей. За год просрочка по кредитам выросла на 22% или 176 млрд рублей

Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на рекордные 22%
Фото: ridus.ru

Просроченная задолженность россиян по кредитам за год увеличилась на 22% и составила один триллион рублей. Такие данные приводит Центральный банк России.

По состоянию на 1 марта 2021 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам граждан составила 976,1 млрд рублей. За год просрочка по кредитам выросла на 22% или 176 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что в предыдущие годы объем просрочки, напротив, снижался. Например, по состоянию на 1 марта 2020 года общая задолженность граждан сократилась на 1,2%, сообщают «Известия».

Одновременно с этим ЦБ зафиксировал рост объема кредитования граждан. Так, по данным на 1 марта 2020 года кредитный портфель физлиц составлял 18 трлн рублей, а по данным на 1 марта 2021 года – 20,8 трлн рублей.

В Банке России рост объема просроченных долгов по кредитам связывают с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.

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