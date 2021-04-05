Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на рекордные 22%
По состоянию на 1 марта 2021 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам граждан составила 976,1 млрд рублей. За год просрочка по кредитам выросла на 22% или 176 млрд рублей
Просроченная задолженность россиян по кредитам за год увеличилась на 22% и составила один триллион рублей. Такие данные приводит Центральный банк России.
По состоянию на 1 марта 2021 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам граждан составила 976,1 млрд рублей. За год просрочка по кредитам выросла на 22% или 176 млрд рублей.
В ЦБ отметили, что в предыдущие годы объем просрочки, напротив, снижался. Например, по состоянию на 1 марта 2020 года общая задолженность граждан сократилась на 1,2%, сообщают «Известия».
Одновременно с этим ЦБ зафиксировал рост объема кредитования граждан. Так, по данным на 1 марта 2020 года кредитный портфель физлиц составлял 18 трлн рублей, а по данным на 1 марта 2021 года – 20,8 трлн рублей.
В Банке России рост объема просроченных долгов по кредитам связывают с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.