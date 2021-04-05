В Дубае полиция задержала россиянок за участие в эротической съемке
Накануне в интернете была опубликована видеозапись, на которой обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina
В эмирате Дубай сотрудники полиции задержали около 40 человек за съемку в обнаженном виде. Среди задержанных оказались восемь гражданок России.
Накануне в интернете была опубликована видеозапись, на которой обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
В посольстве России в Дубае подтвердили РИА Новости информацию о задержании наших соотечественниц. Сейчас дипломаты ждут от властей более полной информации об инциденте.
«Задержанные сами обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сообщили в посольстве.
По законам Объединенных Арабских Эмиратов, россиянкам за участие в съемках в обнаженном виде грозит до 6 месяцев тюрьмы и крупный штраф. Инициатору эротической съемки грозит до 1,5 лет тюрьмы.