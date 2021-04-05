«Единая Россия» отклонила предложение проверять доходы и имущество дальних родственников чиновников
Профильный комитет Госдумы РФ не поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова расширить перечень людей, попадающих под антикоррупционную проверку
Профильный комитет Госдумы РФ не поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова расширить перечень людей, попадающих под антикоррупционную проверку. Речь идет о проверке доходов и имущества не только близких, но и дальних родственников чиновников.
Сергей Миронов предложил проверять расходы, доходы и имущество родителей чиновников, их совершеннолетних детей, а также дальних родственников. Сейчас доходы и имущество обязаны декларировать только супруги и несовершеннолетние дети государственных служащих. Это позволяет чиновникам записывать свои активы на других родственников, которые под антикоррупционную проверку уже не попадают.
Помимо этого Сергей Миронов предложил проверять не только недвижимость чиновников, но и любое другое имущество, например, ценные бумаги.
Замглавы фракции «СР» в Госдуме Валерий Гартунг пояснил, что многие чиновники «пользуются чартерами, живут на широкую ногу», но их декларации при этом никаких подозрений не вызывают. В таких случаях оснований для проверки нет, но при этом всем очевидно, что госслужащий живет не на те доходы, которые он декларирует.
Между тем, в комитете по безопасности и противодействию коррупции заявили, что правовых оснований для наложения ограничений на «посторонних совершеннолетних людей», даже ели они приходятся родственниками чиновникам, в России нет. В «Единой России» в свою очередь сочли, что действующие антикоррупционные требования показали свою эффективность, а инициатива «Справедливой России» является «излишней».
В Transaprency International, напротив, предложение справороссов назвали разумным, но выразили уверенность в том, что оно не будет принято, так как навредит в первую очередь представителям партии власти.