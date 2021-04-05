Дептранс Москвы вопреки протесту духовенства повысил тарифы на парковку в центре
В Москве с 5 апреля расширилась зона платной парковки. Также Департамент транспорта столицы увеличил тарифы на некоторых улицах до 380 рублей за час парковки, против чего ранее выступило российское духовенство
В Москве с 5 апреля расширилась зона платной парковки. Также Департамент транспорта столицы увеличил тарифы на некоторых улицах до 380 рублей за час парковки, против чего ранее выступило российское духовенство.
В ведомстве сообщили, что изменения затрагивают те улицы, где расположены «объекты притяжения автомобилистов» из Подмосковья и других районов Москвы. Это торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения.
В Дептрансе по традиции объяснили расширение зоны платной парковки просьбами самих москвичей, которые жалуются на нехватку мест в местах их проживания.
Также с 5 апреля на улицах, где постоянно занято 96% мест, тариф на парковку повышается до 380 рублей в час и отменяется бесплатная парковка по воскресеньям и праздничным дням.
Ранее представители Русской православной церкви, Совета муфтиев и Российского еврейского конгресса обратились к мэрии Москвы с просьбой пересмотреть свою тарифную политику и отменить решение о повышении тарифов на парковку до 38о рублей. Представители духовенства отметили, что в храмы, мечети и синагоги в основном расположены в центре столицы, а из-за платной парковки прихожане отказываются от их посещения.