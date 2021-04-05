05 апреля 2021, 11:42
Курс евро на открытии торгов превысил отметку в 90 рублей
Курс единой европейской валюты после открытия торгов на Московской бирже преодолеет отметку в 90 рублей. Сейчас евро торгуется на уровне 89,99 рубля, но на максимуме он доходил до 90,1 рубля
Фото: kaliningrad.rbc.ru
Курс единой европейской валюты после открытия торгов на Московской бирже преодолеет отметку в 90 рублей.
Сейчас евро торгуется на уровне 89,99 рубля, но на максимуме он доходил до 90,1 рубля.
Американский доллар на максимум торговался на отметке 76,7 рубля, но затем немного скорректировался, сообщает Лента.ру.
Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, утром в понедельник упали на 0,5 процентных пункта. Аналитики объясняют такие показатели падением мировых цен на нефть. Так, нефть сортов Brent и WTI подешевели на один доллар до 64 и 60,8 доллара за баррель ответственно.