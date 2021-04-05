В Хабаровске из-за угрозы взрыва из городских школ эвакуировали 42 тысячи человек
В Хабаровске утром в понедельник в городских школах была проведена массовая эвакуация учащихся и педагогов в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва
В Хабаровске утром в понедельник в городских школах была проведена массовая эвакуация учащихся и педагогов в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва.
В краевом Минобразовании сообщили «Интерфаксу», что всего было эвакуировано около 40 тысяч школьников и двух тысяч педагогов.
Сотрудники правоохранительных органов и кинологи проверяют все учебные заведения. Пока ни в одном из них никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Письмо в Минобразования с сообщением о теракте пришло по электронной почте в 8:30 по местному времени (01:30 мск). В связи с потенциальной угрозой власти приняли решение об эвакуации учителей и школьников, которые к тому времени уже пришли на занятия.
Силовики в настоящее время устанавливают личность автора сообщения о взрыве в школе.