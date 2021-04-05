05 апреля 2021, 10:59
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кисловодске и задержании сторонников ИГИЛ
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Кисловодске (Ставропольский край). Диверсию готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)
Фото: vesti.az
Центр информационных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Кисловодске (Ставропольский край). Диверсию готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).
Спецслужбы задержали четырех человек, которые входят в террористическую ячейку. Один из них готовил нападение на сотрудников полиции Кисловодска, а остальные занимались организацией канала финансирования боевиков в Сирии.
В смартфоне одного их подозреваемых силовики обнаружили инструкцию по изготовлению самодельной бомбы. Также при нем были компоненты для создания бомбы и поражающие элементы, сообщает ТАСС.