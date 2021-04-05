Роскомнадзор перенес дату потенциальной блокировки соцсети Twitter
Роскомнадзор передумал блокировать соцсеть Twitter в апреле за отказ исполнять требование о блокировке незаконного контента. Надзорное ведомство перенесло дату потенциальной блокировки на 15 мая
Роскомнадзор передумал блокировать соцсеть Twitter в апреле за отказ исполнять требование о блокировке незаконного контента. Надзорное ведомство в сфере коммуникаций и СМИ перенесло дату потенциальной блокировки на 15 мая.
В РКН перенос даты блокировки объяснили «впервые принятым компанией Twitter решением по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России», а также тем, что соцсеи начала удалять противоправный контент, хоть и медленными темпами.
В ведомстве заявили, что хотят дать Twitter время на удаление запрещенного контента и приведение своей деятельности «в соответствие с российскими законами».
Напомним, что в середине марта РКН начал замедлять работу Twitter в России из-за отказа удалять публикации, содержащие призывы к суицидам, пропаганду наркотиков и детскую порнографию. Ведомство также пригрозило соцсети блокировкой.