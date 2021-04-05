05 апреля 2021, 08:19
Российский специалист заявил о безопасности вакцины «Спутник V» для женщин с ботоксом и увеличенной грудью
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины против коронавируса «Спутник V» для женщин, которые увеличили себе грудь или делали инъекции ботокса
Фото: top4man.ru
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины против коронавируса «Спутник V» для женщин, которые увеличили себе грудь или делали инъекции ботокса.
В беседе с РИА Новости руководитель научного центра, в котором был создан «Спутник V», заявил, что вакцина не может оказывать негативного влияния на здоровье граждан, которые проходили через серьезные косметологические процедуры.
«Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», - отметил г-н Гинцбург.
Напомним, что в России сейчас продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Россияне могут сделать прививку только российскими препаратами – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».