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05 апреля 2021, 08:19

Российский специалист заявил о безопасности вакцины «Спутник V» для женщин с ботоксом и увеличенной грудью

Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины против коронавируса «Спутник V» для женщин, которые увеличили себе грудь или делали инъекции ботокса

Российский специалист заявил о безопасности вакцины «Спутник V» для женщин с ботоксом и увеличенной грудью
Фото: top4man.ru

Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины против коронавируса «Спутник V» для женщин, которые увеличили себе грудь или делали инъекции ботокса.

В беседе с РИА Новости руководитель научного центра, в котором был создан «Спутник V», заявил, что вакцина не может оказывать негативного влияния на здоровье граждан, которые проходили через серьезные косметологические процедуры.

«Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», - отметил г-н Гинцбург.

Напомним, что в России сейчас продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Россияне могут сделать прививку только российскими препаратами – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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